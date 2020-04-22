بومبيو: يجب محاسبة إيران على إطلاق قمر صناعي من قبل حرسها الثوري

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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه يجب محاسبة إيران على عملية إطلاق القمر الصناعي التي نفذها اليوم الأربعاء الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية.
وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في مقر الخارجية الأمريكية، إنه "يجب محاسبة إيران على امتلاكها جهازا عسكريا يسعى إلى إطلاق مر صناعي"، مبينا أن الحديث يدور عن الحرس الثوري الإيراني.
ودعا بومبيو في هذا السياق مجلس الأمن الدولي إلى النظر في عملية إطلاق القمر الصناعي الإيراني، ومدى توافقه مع القرار 2231 الصادر عن المنظمة الأممية عام 2015 دعما للاتفاق النووي مع إيران.
واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن تقدير تطابق هذه العملية مع قرار مجلس الأمن "واجب لكل دولة".
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