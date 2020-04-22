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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية: فيروس كورونا سيبقى معنا لفترة طويلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم "الأربعاء" إن هناك "اتجاهات تصاعدية مثيرة للقلق" بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد في أجزاء من أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية، في حين حذرت من أن إعادة حركة السفر العالمية يجب أن تُدار بحرص.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس للصحفيين في جنيف في إفادة صحفية "معظم الدول ما زالت في مراحل مبكرة من تفشي الوباء بها وبعض الدول التي تعرضت للتفشي في وقت مبكر بدأت تشهد ظهور حالات إصابة جديدة".
وأضاف "لا نخطئ عندما نقول إن الطريق طويل أمامنا. هذا الفيروس سيبقى معنا لفترة طويلة"، بينما يشير إلى التقدم الذي أُحرز في غرب أوروبا.
وحذر مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة من التسرع في إعادة فتح حركة السفر حول العالم قائلا إن ذلك سيتطلب "إدارة مخاطر بصورة متأنية".
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