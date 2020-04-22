شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 149 حالة في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاربعاءتسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى149 حالة. وأشارت الوزارة، في بيان صحافي حسبما أفادت وكالة "المغرب العربي للأنباء" ، إلى تسجيل 168 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المغرب إلى 3377 حالة. ولفتت إلى شفاء خمس إصابات جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 398 حالة، موضحةً أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 15569 حالة. ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.





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