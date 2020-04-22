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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر ترفع الحد الأقصى للسحب من البنوك وماكينات الصراف بداية من رمضان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
قال رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي بالبلاد، محمد الإتربي، في منشور على صفحته بموقع فسيبوك إن اتحاد بنوك مصر اتفق مع البنك المركزي على تعديل حدود سحب الأفراد من البنوك وأجهزة الصراف الآلي بداية من شهر رمضان. وأضاف الإتربي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أن الحد اليومي لعمليات السحب النقدي بفروع البنوك سيصبح 50 ألف جنيه بدلا من عشرة آلاف جنيه حاليا ومن أجهزة الصراف الآلي 20 ألف جنيه بدلاً من 5 آلاف جنيه حاليا. ووضع البنك المركزي نهاية مارس (آذار) حداً أقصى للأفراد لعمليات السحب من البنوك وماكينات الصراف الآلي في خطوة كانت تهدف حينها على ما يبدو للسيطرة على التضخم واكتناز الأموال أثناء انتشار فيروس كورونا.
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