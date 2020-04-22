شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سويسرا: وفيات كورونا تتجاوز 1200 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020 قالت وزارة الصحة العامة في سويسرا اليوم الأربعاء إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا وصل إلى 1217، ارتفاعا من 1187 أمس الثلاثاء. وأضافت الوزارة أن عدد الفحوص التي جاءت نتائجها إيجابية زاد أيضاً إلى 28268 من 28063 أمس الثلاثاء. وتباطأت وتيرة ارتفاع الحالات الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية مما سمح للحكومة باتخاذ قرار ببدء تخفيف القيود المفروضة لكبح انتشار الفيروس اعتباراً من 27 أبريل (نيسان).





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