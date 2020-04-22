قطر: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 7141 بعد تسجيل 608 حالة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأربعاء تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 7141 حالة. وأضافت الوزارة، في بيانات محدثة على حسابها على موقع تويتر اليوم، أنه "تم تسجيل حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 10 حالات". وذكرت أن 75 شخصاً تعافوا من إصابتهم بالفيروس خلال اليوم الماضي، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 689 حالة.





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