شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بومبيو: الصين تأخرت شهراً في الإبلاغ عن انتقال كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتقد بقوة أن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم لم يبلغ منظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب بتفشي فيروس كورونا الجديد.



واتهم بومبيو في مؤتمر صحافي بوزارة الخارجية "الصين، بالتأخر في الإبلاغ عن انتقال الفيروس من شخص إلى آخر لمدة شهر حتى انتشاره في كل الأقاليم داخل الصين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: الصين تأخرت شهراً في الإبلاغ عن انتقال كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.