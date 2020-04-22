لجنة شعبية فلسطينية تدعو لدعم إغاثي عاجل لسكان غزة مع حلول شهر رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

دعت لجنة شعبية فلسطينية اليوم الأربعاء إلى دعم إغاثي عاجل لقطاع غزة المنهك اقتصادياً بفعل الحصار الإسرائيلي منذ عام 2007 وتداعيات أزمة فيروس كورونا. وحثت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة المؤسسات الإنسانية الدولية على مضاعفة جهودها لإغاثة سكان غزة مع حلول شهر رمضان وفي ظل تفاقم تدهور الأوضاع الاقتصادية لسكان القطاع. وقالت اللجنة إن نسبة الفقر ما قبل أزمة فيروس كورونا وصلت إلى 80 بالمئة فيما تجاوزت البطالة نسبة 60 بالمئة ، في حين أن مليون لاجئي من أصل مليوني نسمة في غزة، يعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات الإغاثية الدولية. وأضافت أنه "في ظل أزمة فيروس كورونا وحالة الإغلاق والتدابير الاحترازية المتخذة فإن الوضع الاقتصادي في غزة وصل إلى حالة الانهيار الكامل، مع خسائر قُدرت بـ200 مليون دولار خلال الشهر الماضي". وذكرت اللجنة الشعبية أن هذا الوضع تسبب في زيادة كبيرة في نسبة الفقر والبطالة، ما جعل الوضع المعيشي عشية شهر رمضان "صعب وكارثي ويتطلب تدخلاً حقيقياً لإنقاذ الحالة المعيشية برمتها".

