شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: أمرت بتدمير أي سفينة إيرانية تستفزنا في الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إنه أمر ب"تدمير" أي قطعة بحرية إيرانية تقترب بشكل خطير من سفن أمريكية في الخليج. وكتب ترامب على تويتر "أمرت البحرية الاميركية بضرب وتدمير أي قطعة بحرية ايرانية تستفز سفننا في البحر". واتهم البنتاغون طهران قبل أسبوع بـ "مناورات خطيرة" في البحر. وقالت واشنطن إن 11 زورقاً سريعاً للحرس الثوري الايراني "اقتربت مرات عدة" من 6 سفن حربية أمريكية كانت في مهمة مراقبة بشمال الخليج.





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