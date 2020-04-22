شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية: 5 وفيات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم اليوم الأربعاء 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 114. وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، حمد العبد العالي، في مؤتمر صحافي اليوم، إلى تسجيل 1141 إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 12772.





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