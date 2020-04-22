شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يوقع أمر وقف الهجرة إلى أمريكا 60 يوماً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء في تغريدة إنه سيوقع أمراً تنفيذياً بوقف الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 60 يوما على الأقل. وبرر ترامب الخطوة بأنه يريد الحفاظ على الوظائف للأمريكيين في ظل تفشي فيروس كورونا. وقال ترامب أمس الثلاثاء إن هذا الإجراء سينطبق فقط على الذين يدخلون أمريكا وفقا لما يطلق عليه" البطاقة الخضراء"، التصريح الذي يمنح الإقامة الكاملة في أمريكا. وأضاف أنه ستكون هناك بعض الاستثناءات. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يريد ضمان حصول الأمريكيين "أولاً" على الوظائف عندما يفتح الاقتصاد مجدداً بعد رفع إجراءات الاغلاق.





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