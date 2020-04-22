التعاون الإسلامي: العالم في خندق واحد لمواجهة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد بن عبد الرحمن العثيمين، اليوم الأربعاء، أن العالم أضحى في خندق واحد لمواجهة جائحة فيروس كورونا، التي اجتاحت 193 دولة وإقليماً. وشدد العثيمين في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لوزراء خارجية دول المنظمة، الذي عقد اليوم، على مساندته لمبادرات الهدنة ووقف إطلاق النار التي أطلقتها المرجعيات الدولية. وأشار إلى وجوب مد يد العون إلى اللاجئين والنازحين في دول النزاع لمواجهة الفيروس. ومن جانبه، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في الاجتماع الافتراضي، إن "الدول الأعضاء قادرة على تجاوز أزمة تفشي فيروس كورونا العالمية". وأضاف أن "السعودية قدمت 500 مليون دولار للمنظمات الدولية لمكافحة فيروس كورونا"، لافتاً إلى أن المملكة قدمت مساعدات لليمن، وفلسطين، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.
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