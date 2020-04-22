استقالة عمدة إسباني بعد مخالفته حظر التجوال وعضه شرطياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

استقال عمدة مدينة بادالونا الساحلية الإسبانية، بعد القبض عليه لخرقه حظر التجوال المفروض لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك وفقاً لما أعلنه نائبه اليوم الأربعاء. ونقلت تقارير إعلامية عن السلطات أن العمدة اليكس باستور كان في سيارته في برشلونة، التي تبعد كثيراً عن بلدته أمس الثلاثاء، ولم يتمكن من تبرير وجوده في الشارع عندما أوقفته الشرطة، كما رفض الخضوع لاختبار نسبة الكحول في الدم، وعضّ أحد رجال الشرطة. وأعلن باستور في خطاب لحزب العمال الاشتراكي، الذي ينتمي له رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، استقالته حسب النائب الرابع روبين غويجارو. وأضاف النائب أن جميع الاتهامات التي وجهتها السلطات لباستور حقيقية. ويشار إلى أن إسبانيا سجلت أكثر من 200 أل إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 21 ألف وفاة. ولاحتواء تفشي الفيروس، فُرض حظر تجوال صارم منذ 15 مارس (آذار) الماضي.

