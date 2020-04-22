اعتقال خلية لحماس خططت لهجمات على أهداف إسرائيلية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
أعلن جهاز المخابرات الإسرائيلية "شين بيت" اليوم الأربعاء، اعتقال 3 فلسطينيين يتهمهم بالانتماء إلى "البنية التحتية لحماس" والتخطيط لهجمات بقنابل على أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وقال الجهاز الأمني في بيان، إن عملية مشتركة مع الجيش والشرطة قادت إلى كشف الخلية. وحسب البيان، أسفرت العملية عن اعتقال عمر عيد، من قرية دير جرير في الضفة الغربية، وأحمد ساجدية، من مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين، ومحمد حمد من بلدة كفر عقب، وكلاهما في القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل. ووفقاً لبيان الجهاز، خطط هؤلاء لإعداد قنبلة بعد تحميل مقاطع فيديو عبر الإنترنت، واشتروا مواد كيمائية، ومسامير، وغيرها من المواد المعدنية . وقال البيان إنهم "اعتقلوا قبل تجهيز العبوة الناسفة". وأورد "الشين بيت" أن الثلاثة اجتمعوا بداية في جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الل،ه وتواصلوا مع ناشط بارز في حركة حماس يدعى عبد الرحمن حمدان، موّل بدوره نشاطاتهم بعشرات آلاف الشواكل الإسرائيلية. واتهم البيان الفلسطينيين بـ "محاولات سابقة لتنفيذ هجمات بالقنابل" ضد جنود إسرائيليين. وأضاف أنهم كانوا يخططون لهجمات بقنابل يمكن تفجيرها من بعد، على المارة ومواقع للجيش الإسرائيلي في منطقة رام الله. ومن الأهداف التي ذكرها البيان، ملعب كرة القدم في القدس خلال إحدى المباريات. ولكن زيارة استطلاعية أداها عمر عيد ولدت لديه المخاوف بسبب الإجراءات الأمنية وجعلته يلغي ما كان يخطط له.
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