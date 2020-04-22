شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا: أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة و24 وفاة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020 أفاد اتحاد الأطباء في تركيا بوفاة 24 مهنياً في مجال الصحة بفيروس كورونا الجديد في تركيا، أين تأكد تسجيل 3474 إصابة بين العاملين في مجال الصحة، بينهم 1307 أطباء. ويتركز ثلثا الإصابات في أكبر مدينة بالبلاد، إسطنبول التي تتركز فيها 60% من الإصابات ، وطالبت كليات الطب والسياسة المعارضة بإغلاق أكثر شمولاً من الإجراءات الحالية. وانتقد الاتحاد وزارة الصحة التركية لفشلها في كشف عدد العاملين الطبيين المصابين، ودعت إلى المزيد من الفحوصات للعاملين الصحيين. وتوجد في تركيا الآن 95591 إصابة مؤكدة بالفيروس، و 2259 وفاة.





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