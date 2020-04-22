شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بومبيو: يجب محاسبة ايران على إطلاق قمر اصطناعي عسكري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020 اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء، أن إيران انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي بإطلاق قمر إصطناعي عسكري، وأوضح أن لهذه الخطوة، تداعيات. وقال بومبيو في مؤتمر صحافي في واشنطن: "أعتقد أنه يجب محاسبة ايران على ما فعلته، كما يجب محاسبتها على إطلاق الصواريخ".





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