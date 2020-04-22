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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تنفي إصابة جنودها في الكويت بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
نفت السفارة الأمريكية لدى الكويت اليوم الأربعاء، تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا، بين أفراد الجيش الأمريكي في الكويت، مؤكدة أن الحكومة الأمريكية تعزز إجراءاتها الاحترازية، وتنسق مع السلطات الكويتية لضمان سلامة الجميع. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية بياناً صحافياً عن السفارة، قالت فيه "إنه على عكس التقارير الصحافية السابقة التي ادعت ذلك، لم تُسجل أي إصابات بالفيروس بين أفراد الجيش الأمريكي في الكويت"، موضحةً أن الإصابة شملت مقاولين عملوا في معسكر عريفجان، أين توجد القوات الأمريكية. ونقلت صحيفة كويتية أمس الثلاثاء، تسجيل أكثر من 20 إصابة مؤكدة بكورونا بين عناصر من الجيش الأمريكي في معسكر عريفجان، وعمالة الشركات المتعاقدة معه بعد مخالطة مصابين.
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