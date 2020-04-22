شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 10 وفيات و99 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الأربعاء، تسجيل 10 وفيات و99 إصابة جديدة بوباء فيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات كورونا جمال فورار، في الملخص الصحافي اليومي، إن مجموع الوفيات ارتفع إلى 402، وإجمالي الإصابات إلى 2910.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 وفيات و99 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.