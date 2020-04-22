البنتاغون: كيم جونغ أون يسيطر بالكامل على الجيش والقوة النووية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020 أعلن جنرال أمريكي كبير اليوم الأربعاء، أنه ليس لدى الجيش الأمريكي أي مؤشر إلى أن الزعيم الكوري الشمالي فقد السيطرة على جيشه، وذلك رداً على سؤال حول شائعات عن الوضع الصحي لكيم جونغ أون. وقال نائب رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال جون هايتن: "أرى أن كيم جونغ أون لا يزال يسيطر بالكامل على القوة النووية والجيش، في كوريا الشمالية".





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