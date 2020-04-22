شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا: نبحث عن بدلاء لمنظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020 قال القائم بأعمال إدارة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون بارسا اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستقيم إذا كانت منظمة الصحة العالمية تؤدي المهام المنوطة بها أم لا، وذلك في إطار مراجعة تجريها واشنطن عقب تجميد الرئيس دونالد ترامب للتمويل المخصص للمنظمة. وقال بارسا في مؤتمر صحافي بمقر وزارة الخارجية الأمريكية إن "واشنطن تبحث أيضاً عن شركاء بديلين بعيداً عن منظمة الصحة العالمية للقيام بمهام مثل التطعيم، وأن جزءاً من المراجعة الأمريكية يتعلق بتقييم مدى توفر شركاء جدد".





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