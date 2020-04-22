السيسي يحسم الجدل حول صلاة التراويح وإغلاق المساجد في رمضان

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعليق الصلاة وغلق المساجد في رمضان قائلا :"الفيروس من ربنا.. وربنا أراد أن يكون تأثيره على البشرية.. وأرجوا أن الناس فيما يتعلق بالصلاة في رمضان.. أن يتفهموا ان الرأي ليس دينيًا وفقهيًا فقط، بل رأى طبى ورأى دينى.. الاتنين مع بعض والمصلحة تقتضى ذلك.. وأن نكون موجودين وان نتحرك في عملية العزل وعدم الاختلاط بما فيها المساجد أن تستمر حتى الشهر القادم".

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات جديدة،على أهمية التزام المواطنين بإجراءات الحظر، قائلًا :" إن شاء الله إحنا بخير وسلام بس مزيد من الحرص خلال الفترة المقبلة".

وتابع الرئيس: " إنشاء الله خير وافضل وأفضل وربنا يكون موجود معانا ويساعدنا، لأننا نستحق المساعدة.. نحن في مصر كقيادة وحكومة نستحق المساعدة بمبادئ واخلاقياتها وحرصها على أمن وسلامة وتقدم أهلها.. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".