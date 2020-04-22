مصرف لبنان: هدف التعميم الأخير هو تسهيل حياة اللبنانيين وتأمين لهم القدرة الشرائية

أوضح مصرف لبنان، في بيان له ،"ان القرار 151 الذي صدر تاريخ 21/4/2020 سمح فيه للعميل المودعة امواله في المصارف اللبنانية بالدولار الاميركي اذا اراد ان يسحبها بالليرة اللبنانية بسعر السوق على ان لا تتعدى كحد اقصى هذه السحوبات مبلغ ال5000 دولار اميركي شهرياً وذلك فقط عند طلب العميل، ولم يأتي مصرف لبنان على ذكر المبالغ الادنى تاركاً للمصارف قرار تحديدها حسب امكانية كل مصرف كما عمدت على فعله سابقاً".
ولفت المصرف الى انه "وضع هذا التعميم الاستثنائي لتسهيل حياة اللبنانيين وتأمين لهم القدرة الشرائية وعيشهم الكريم، ولم يقصد به سحب كل رصيد الحسابات كما اشاع البعض".
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