مجلس النواب: على الحكومة ان تتعلم كيفية ارسال المشاريع اليه قبل التطاول عليه

أعلنت الامانة العامة ل​مجلس النواب​، انه "يجب على ​الحكومة​ ان تتعلم كيفية ارسال مشاريع القوانين الى مجلس النواب قبل التطاول عليه".

وطرح المجلس في اخر الجلسة مشروع قانون يرمي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة بقيمة الف و 200 مليار دولار، وقال رئيس الحكومة حسان دياب ان هذا المشروع مهم جداً، وهو يشكل شبكة أمان اجتماعية، وشرحت وزيرة الدفاع زينة عكر اهمية هذا المشروع لتحفيز الصناعة. وبعد فقدان النصاب في الجلسة شدد دياب على ان "هذا الموضوع مهم جداً ويجب ان يجتمع المجلس اليوم قبل الغد، فسرعان ما رد رئيس المجلس نبيه بري قائلاً "ما حدا بقلي شو بعمل"، ورفع الجلسة وتلا المحضر.