الإفتاء المصرية: أول أيام شهر رمضان هو بعد غد الجمعة 24 نيسان

أعلنت ​دار الإفتاء​ المصرية، أن "أول أيام ​شهر رمضان​ المبارك هو بعد غد الجمعة الموافق 24 نيسان 2020، وفقا للرؤية الشرعية للهلال". وتقدمت دار الإفتاء المصرية بالتهنئة للأمة الإسلامية متمنية لهم الخير وزوال الغمة.

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