حاكم نيويورك: ارتفاع عدد الوفيات جراء الكورونا الى 474 حالة

أعلن حاكم ​نيويورك​ الأميركية أندريو كوومو، في تصريح له، ان "العدد العام للوفيات المسجلة جراء ​الكورونا​ ارتفع في الولاية خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية بواقع 474 حالة ووصل إلى مستوى 15122 بعد أن كان عند مستوى 14648 أمس الثلاثاء، ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في ارتفاع الوفيات اليومي في نيويورك، التي تعتبر أكبر بؤرة للجائحة في ​الولايات المتحدة​".

وشدد كوومو على "أن معدل المصابين الذين يتلقون العلاج في ​مستشفيات​ الولايات يشهد تراجعا مستمرا، حيث انخفض هذا العدد من 16076 إلى 16000.