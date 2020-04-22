الصحة التركية: ارتفاع عدد الوفيات جراء الكورونا بواقع 117 حالة

أعلن ​وزير الصحة​ التركي فخر ​الدين​ قوجة، عن "ارتفاع عدد الوفيات المسجلة بالفيروس في البلاد خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية بواقع 117 حالة ليصل إلى مستوى 2376، بعد أن كان المعدل اليومي في إحصائية الاثنين 123 والثلاثاء 119"، مشيراً الى ان "عدد الإصابات بالفيروس زاد بواقع 3083 مقارنة مع 4611 حالة الثلاثاء و4674 الاثنين، والحصيلة الإجمالية للمصابين وصلت إلى 98674 شخصاً، وهو الأعلى من الحصيلة في أي دولة خارج ​أوروبا​ و​الولايات المتحدة​".

ولفت قوجة الى ان "عدد الفحوص التي تم إجراؤها يبلغ حالياً 750944، بينها 37535 خلال الساعات الـ24 الماضية، وحصيلة المتعافين بالمرض ارتفعت بواقع 1559 حالة ووصلت إلى مستوى 16477".