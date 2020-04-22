تسجيل 23 وفاة و603 إصابات جديدة بكورونا في البرتغال

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​البرتغال​ عن تسجيل 603 إصابات و23 وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، وأشارت إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس ارتفعت بواقع 603 حالات، بينما بلغ هذا المعدل أمس الثلاثاء 516، ووصل العدد الإجمالي للمصابين إلى مستوى 21982 شخصا.

وذكرت أن حصيلة المتوفين جراء المرض ارتفعت في البلاد بواقع 23 حالة جديدة، في تراجع لهذا المعدل الذي كان أمس على نقطة 27، ووصل العدد الإجمالي إلى 785 شخصا. كما أفادت عن ارتفاع ملموس لعدد المتعافين إلى 1143 شخصا بعد تسجيل 226 حالة شفاء جديدة.