نائب وزير دفاع أميركا: ترامب أطلق تحذيرا هاما لإيران وللسفن الحق بالدفاع عن نفسها

أعلن نائب ​وزير الدفاع الأميركي​ ديفيد نوركويست، بأن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أطلق تحذيرا هاما لل​إيران​يين، مؤكدا أن جميع ​السفن​ الأميركية تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها، واعتبر نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية، الجنرال ​جون هايتن​ إن رسالة ترامب إلى إيران كانت "واضحة تماما".

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