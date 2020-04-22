بومبيو: سنحاسب إيران على إطلاق الصاروخ الذي يحمل قمرا صناعياً

أكد ​وزير الخارجية​ الأميركية ​مايك بومبيو​، في ​مؤتمر صحفي​ ان "​واشنطن​ قادت عملية إصلاح ل​منظمة الصحة العالمية​ بعد وباء سارس، وهي على ثقة ان الحكومة ​الصين​ية لم تعلن عن ​فيروس كورونا​ في الوقت المناسب، فالصين أخفت معلومات عن الفيروس عن منظمة الصحة العالمية، وحتى الآن الصين لم تبلغ دول العالم ​تفاصيل​ كافية عن نشوء وانتشار كورونا".

وشدد بومبيو على ان "منظمة الصحة العالمية أخفقت حتى الآن في التعامل مع جائحة كورونا، وهي تعمل على حماية مواطنيها من خطر كورونا وتساعد دول العالم في حماية الأرواح، ولكن الصين تتهرب من التزاماتها ومن الاتفاقات التي قامت بتوقيعها سابقاً، ويجب على العالم أن يحاسب ​إيران​ على انتهاكاتها المختلفة ايضاً، و​اميركا​ ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية جنودها ودبلوماسييها في مختلف أنحاء العالم، وسنحاسب إيران على إطلاق الصاروخ الذي يحمل قمرا صناعياً".