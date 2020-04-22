الصحة الفرنسية: تسجيل 544 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المدير العام للصحة في ​فرنسا​، جيروم سالومون، ان "544 حالة وفاة جديدة بكورونا تم تسجيلها في البلاد"، مشيراً الى ان "عدد الحالات التي تتلقى العلاج من الفيروس في ​مستشفيات​ انخفض من 30106 إلى 29741 خلال ​الساعات​ الـ 24 الماضية".

وكشف سالومون أن "حصيلة الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19" في فرنسا ارتفع من 117324 إلى 119151 خلالل الساعات الـ 24 الماضية".