الصحة الفرنسية: تسجيل 544 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المدير العام للصحة في فرنسا، جيروم سالومون، ان "544 حالة وفاة جديدة بكورونا تم تسجيلها في البلاد"، مشيراً الى ان "عدد الحالات التي تتلقى العلاج من الفيروس في مستشفيات انخفض من 30106 إلى 29741 خلال الساعات الـ 24 الماضية".
وكشف سالومون أن "حصيلة الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19" في فرنسا ارتفع من 117324 إلى 119151 خلالل الساعات الـ 24 الماضية".
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