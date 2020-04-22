اعتصام لعدد من موظفي اوتيل "كورال بيتش" للمطالبة بحقوقهم

اعتصم عدد من موظفي فندق "كورال بيتش" الذين تم توقيفهم جماعيا عن العمل امام مدخل الاوتيل في منطقة ​الجناح​ ورددوا هتافات ورفعوا شعارات ، مطالبين الادارة بإعطائهم حقوقهم كاملة تحت سقف القانون.

وأشار الموظفون في بيان إلى أن "صاحب الفندق حسن محمد علي حجيج ورئيس مجلس الادارة وسام حسن حجيج وبجهود جبارة من مدير عام الفندق ادي نهرا قد اقدموا على صرف 38 موظف جماعيا اي 38 عائلة من الفندق بدون اعطائهم حقوقهم المالية المترتبة عليهم تجاه من تم صرفهم تعسفيا وبدون الاعتراف بمواد ​قانون العمل​ اللبناني الذي يعطي الحق بالتعويض المالي لكل موظف يتم صرفه تعسفيا".

وطالبوا "بالحقوق التي يكفلها القانون في ما يتعلق بالطريقة التي تم التعاطي فيها معنا من قبل اصحاب الفندق اي الصرف التعسفي".