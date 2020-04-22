‏شريم: جريمة بعقلين مؤسفة تزيد من سوداوية هذه الأيام

علقت وزيرة المهجرين غادة شريم على جريمة بعقلين في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعى، معتبرةً أنه "في ظل الأجواء الملبدة التي تسيطر على البلاد على اكثر من صعيد تأتي جريمة بعقلين المؤسفة لتزيد من سوداوية هذه الايام، تعازينا لاهالي بعقلين الأعزاء ولأهالي الضحايا في هذه الجريمة المروعة وكان الله في عونهم".
تجدر الإشارة إلى أن منطقة بعقلين شهدت أمس جريمة وحشية راح ضحيتها 9 أشخاص من الجنسيتين السورية واللبنانية من بينهم طفلان و لم تعرف تفاصيل الحادثة الكاملة حتى اللحظة.
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