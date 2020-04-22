‏دار الفتوى يعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ أن الجمعة هو أول أيام ​شهر رمضان​ المبارك. وأشار في بيان إلى أنه "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه فإنَّ يوم غدٍ الخميس 23 نيسان 2020م هو اليوم المكمِّل لعدة شهر شعبان ثلاثين يوماً، ويكون يوم الجمعة 24 نيسان هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ.، وإننا إذ نهنئ المسلمين بهذا الشهر الكريم نسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبرٍ وبركة، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه وآدابه، وإلى العمل بطاعته، وأن يعيد أيامه المباركة على المسلمين واللبنانيين جميعاً ب​الأمن​ والطمأنينة".

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