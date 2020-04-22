وزير المالية السعودي: نتوقع نموا سلبيا للقطاع غير النفطي هذا العام

أعلن ​وزير المالية​ السعودي ​محمد الجدعان​، اليوم الأربعاء، إن المملكة تتوقع نموا سلبيا للقطاع غير ​النفط​ي هذا العام للمرة الأولى، معتبراً أن خفض صادرات النفط سيكون له تأثير على الناتج المحلي الاجمالي للمملكة، مشيراً إلى أن تأثير تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد على الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية للمملكة سيكون محدودا جدا في الربع الأول.

وأوضح وزير المالية إلى أن ​السعودية​ لديها القدرة المالية على التعامل مع ​الأزمة​ الاقتصادية العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن ​الحكومة​ لا تتوقع سحب أكثر من 120 مليار ريال (31.89 مليار ​دولار​) من الاحتياطيات.