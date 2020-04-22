وزير المالية السعودي: نتوقع نموا سلبيا للقطاع غير النفطي هذا العام

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن المملكة تتوقع نموا سلبيا للقطاع غير النفطي هذا العام للمرة الأولى، معتبراً أن خفض صادرات النفط سيكون له تأثير على الناتج المحلي الاجمالي للمملكة، مشيراً إلى أن تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد على الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية للمملكة سيكون محدودا جدا في الربع الأول.
وأوضح وزير المالية إلى أن السعودية لديها القدرة المالية على التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن الحكومة لا تتوقع سحب أكثر من 120 مليار ريال (31.89 مليار دولار) من الاحتياطيات.
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