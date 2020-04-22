رئيس الحكومة عرض مع كوبيتش مشروع الخطة المالية

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ الدكتور ​حسان دياب​ بعد ظهر اليوم في ​السرايا الحكومية​، المنسق الخاص للامم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش، وتم التداول في مشروع الخطة المالية. إضغط للمزيد

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