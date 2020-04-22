ابو الحسن: أين انتم من احترام الدولة ويكفي مزايدات بالعفة

أعتبر امين سر ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي ابو الحسن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "‏الإصلاح له قواعد وأصول وممر إلزامي لا يحتمل التذاكي، فليكن معلوما وواضحا ان المدخل الأساسي ل​محاربة الفساد​ هو بإقرار قانون إستقلالية ​القضاء​ أولاً وبإطلاق يد الهيئات الرقابية، وعدا ذلك هو مزيد من الهيمنة والتسلط والتشفي، أين انتم من إحترام ​الدولة​؟ يكفي مزايدات وتنظير بالعفة".

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