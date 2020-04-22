حبيش: القانون المقدم لانشاء بلدة تل اندي في عكار يفتقر للصيغة القانونية السليمة

أعتبر النائب ​هادي حبيش​، في بيان، ان "القانون المقدم لانشاء بلدة تل اندي في عكار يفتقر للصيغة القانونية السليمة ويجب تعديله و اعادة صياغته لياخذ مساره الطبيعي و هذا باعتراف الهيئة العامة للمجلس، ولكي تصبح بلدة تل اندي مستقلة عن باقي البلدات و تتمتع بحقوق وواجبات البلدات المتعارف عليها قانونا، لا بد من ربط القانون او اسبابه الموجبة أما بخريطة تحدد حدود القرية الجغرافي او بصياغة قانونية تحدد موقع البلدة و القرى التي تحدها لان القوانين التي صدرت دون تحديد الحدود الجغرافية سابقا بقيت حبرا على ورق".

ولفت حبيش الى ان "حملة المزايدات والتجني وتصوير من ليس له بال​سياسة​ و القانون بالقصر من مبارح العصر بانه حامي الحمى والحريص على حقوق اهل عكار وخاصة بلدة تل اندي التي لنا اوثق العلاقات مع اهلها وناسها لا ينطلي على احد، والاستغلال السياسي في بعض المواقف جيد ومطلوب، خاصة عندما يكون هناك انجازات تذكر، اما انشاء زوبعة في فنجان فهو امر لهواة ​السياسة​ يرتد على صاحبه".