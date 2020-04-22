حبشي: القنب الهندي في لبنان يتمتع بجودة من الأفضل بالعالم

أشار عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​أنطوان حبشي​، إلى أن "جدوى قانون تنظيم زراعة القنب الاقتصادية واضحة، الوضع الراهن لهذا القطاع لا يستفيد منه المزارع في ​البقاع​ لا بل التاجر الذي إما لديه شريك في ​السلطة​ أو شمسية فوق راسه"۔

وأشار حبشي في حديث تلفزيوني إلى أن "المزارع سيستفيد لأنه لم يعد خارج القانون و"تحت رحمة التاجر" بل سيبيع الإنتاج للشركات، وكلفة هذا الإنتاج منخفضة في ​لبنان​ مما قد يجذب شركات دولية إلى السوق اللبنانية، كما ان القنب الهندي في الأراضي اللبنانية يتمتع بجودة من الأفضل في العالم".

وشدد على أنه "حين يكون ملف انتاج القنب تحت إدارة عامة موضوع تغيب الثقة عنه، بالتالي ​القطاع الخاص​ سيكون منتج للمزارع وجالب للاستثمار ومنتج للدولة".