اتحاد بلديات الحاصباني: وزير الزراعة سيؤجل إلى الخريف توزيع أدوية الجنزارة

جدد اتحاد بلديات الحاصباني، في بيان "تأكيده أنه لن يتراجع قيد شعرة عن العمل على إحقاق حق المزارع اللبناني وإعلاء شأن الزراعة اللبنانية التي يحاول البعض تهميشها"، مشيراً الى انه "سبق أن طلبنا في بياننا السابق من وزير الزراعة تأجيل توزيع أدوية الجنزارة، وقمنا بالتأكد اليوم أن ​وزارة الزراعة​ اشترت هذا ​الدواء​ لمكافحة مرض عين الطاووس على الزيتون الذي يشكل أحد أسوأ جوانب معاناة زراعة الزيتون الوطنية، ولقد بادر الوزير والمدير العام للوزارة الى الاتصال بنا هاتفياً، وأعربا عن تجاوبهما مع مطلبنا المحق وتأجيل توزيع أدوية الجنزارة الى الخريف المقبل، حين يصبح مناسبا رش مرض عين الطاووس على الزيتون، بعد إعادة جدولة الكميات حسب شدة وخطورة الإصابة بمرض عين الطاووس الفطري، وهذا موقف يستحق الشكر".

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