أبي رميا: نحن كنواب من واجبنا اقرار قوانين تصب في خانة تحصين القضاء اللبناني

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون أبي رميا​، في حديث تلفزيوني، ان "اقتراحات القوانين الاصلاحية التي تقدمنا بجزء منها، امامها اسبوعان لدراستها في اللجان قبل التصويت عليها مجددا في الهيئة العامة ل​مجلس النواب​، وعندها سيرى الناس من مع الاصلاح فعلا ومن مع ​مكافحة الفساد​ بالشعارات فقط، ونحن كنواب من واجبنا اقرار قوانين تصب في خانة تحصين ​القضاء اللبناني​ من خلال ​تحقيق​ قانون استقلالية القضاء واعطائه الرزمة التشريعية التي تسمح له استرداد الاموال المنهوبة".

ولفت ابي رميا الى ان "القضاء حالياً لديه قوانين تمكنه من القيام بعمله ولكن اذا قمنا بتطوير القوانين فسيعمل القضاء بوتيرة اسرع، ونحن مصرّين بالذهاب الى النهاية في هذه المعركة اي ​محاربة الفساد​".