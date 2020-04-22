إدي معلوف: العنتريات والتدجيل وذر الرماد بالعيون بلا طعمة

أعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدي معلوف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "العنتريات والتدجيل وذر الرماد بالعيون بلا طعمة، فكم يوم وبالطبع ستنتهي دراسة ​منظومة​ قوانين ل​مكافحة الفساد​ وعدد كبير منها قدمها تكتل "لبنان القوي"، وستنطرح كلها على التصويت، وبالتأكيد من ضمنها قانون رفع الحصانة عن الوزراء والنواب، وعند هذا التصويت يكون الامتحان، ووقتها يكرم النائب او يهان".

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