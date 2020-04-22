بلديات الحاصباني: مرتضى ابلغنا بأنه سيؤجل توزيع ادوية الجنزارة للخريف

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن أن اتحاد بلديات ​الحاصباني​ أكد "اننا غير متراجعين قيد شعرة عن العمل لاحقاق حق مزارعنا ال​لبنان​ي واعلاء شان الزراعة اللبنانية التي يحاول البعض تهميشها، فقد سبق ان طلبنا في بياننا السابق من وزير الزراعة ​عباس مرتضى​ تأجيل توزيع ادوية الجنزارة ، وقد قمنا بالتأكد اليوم ان الوزارة قد اشترت هذا ​الدواء​ لمكافحة مرض عين الطاووس على الزيتون الذي يشكل احد أسوأ جوانب معاناة زراعة الزيتون الوطنية".

وأكد الإتحاد في بيان أنه "بادرت ​وزارة الزراعة​ الى الاتصال بنا هاتفيًا معربين عن تجاوبهم مع مطلبنا المحق وتأجيل توزيع ادوية الجنزارة الى الخريف المقبل حين يصبح مناسبًا رش مرض عين الطاووس على الزيتون .بعد اعادة جدولة الكميات حسب شدة وخطورة الإصابة بمرض عين الطاووس الفطري. وهذا موقف يستحق الشكر املين ان توضع مصالح ​المزارعين​ العليا فوق اي اعتبار اخر وقبل مصالح شركات استيراد ​زيت الزيتون​ وشركات استيراد الأدوية الزراعية لان لا قيامة للبنان دون اعادة احياء الزراعة اللبنانية ودون الحفاظ على المزارع عزيزا مكرمًا".