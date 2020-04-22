مصرف لبنان ينفي خبر طباعة أوراق نقدية جديدة من فئات 250 و500 ألف ليرة

أعلن ​مصرف لبنان​ في تصريح على الصفحة الخاصة بالمصرف على وسائل التواصل الإجتماعي، عن أنه "تتداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي الموضوع التالي: تم طباعة ورقة نقدية جديدة ستضخ قريبا بالاسواق فئة ال 250 الف ليرة لبنانية بعض التضخم الذي بلغ 40 في المئة، كما يتم دراسة جديه لطباعة ورقة من فئة ال 500 الف بعد مرسوم دفع اموال المودعين بالليره اللبنانية حصرا وحرمانهم من عملاتهم ب​الدولار​".

وأشار التريح إلى أنه "يهم مصرف لبنان التوضيح بأن ما يتم تداوله عن هذا الخبر ومحتواه هو عارٍ تمامًا من ​الصحة​".

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