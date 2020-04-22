المباحثات حول النزاع في أوكرانيا ستعقد الاسبوع المقبل

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أعلن وزير الخارجية الالماني الاربعاء ان وزراء خارجية اوكرانيا وروسيا والمانيا وفرنسا سيجرون محادثات عبر الفيديو الاسبوع المقبل حول النزاع في شرق اوكرانيا.

ويشكل ذلك متابعة للقمة التي عقدت في باريس في كانون الأول/ديسمبر 2019 حيث تم إحراز تقدم محدود بهدف إنهاء النزاع الذي خلّف آلاف القتلى منذ العام 2014، وهو النزاع الوحيد القائم حاليا في أوروبا.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه كان من الواضح بعد القمة أن "أجزاء مهمة" من القرارات التي تم التوصل لها في باريس لم يتم التزامها.

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وصرح ماس للصحافيين "لقد اتفقنا الآن ويسرني جدا ذلك. سيكون هناك مؤتمر بالفيديو في اطار آلية النورماندي على مستوى وزراء الخارجية وهذا المؤتمر بالفيديو سيعقد الأسبوع المقبل".

ولم يقدم الوزير مزيدا من التفاصيل حول موعد الاجتماع.

وسبق ان تبادلت أوكرانيا الأسرى مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد الذي تمزقه الحرب. ورحبت فرنسا وألمانيا، الوسطيتان في مباحثات السلام الأوكرانية، بهذه الخطوة.