منظمة الصحة تتوقع استمرار كورونا لفترة طويلة

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادانوم غيبريسوس الأربعاء أن غالبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من التصدي لفيروس كورونا المستجد، معتبرا أن غالبية سكان العالم هم عرضة للإصابة بكوفيد-19.
وأضاف المدير العام في مؤتمر صحافي عبر الفيديو "لا يخطئن أحد: أمامنا طريق طويل. هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة".
وأكدت المنظمة أنها أعلنت حالة الطوارئ العالمية بسبب تفشي وباء كوفيد-19 في الوقت المناسب ما أفسح في المجال أمام الدول للاستعداد وإعداد خطط التصدي.
وقال غيبريسوس "أعتقد أننا أعلنّا حالة الطوارئ في الوقت المناسب" في 30 كانون الثاني/يناير، مضيفا أن دول العالم كان لديها "متسع من الوقت للتصدي".
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