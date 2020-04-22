واشنطن غاضبة من إطلاق طهران (نور 1)

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نصر المجالي: تصاعدت حدة التوتر في التصريحات الكلامية بين واشنطن وطهران بعد إطلاق الأخيرة أول قمر اصطناعي عسكري، وأمر ترمب يأمر القوات البحرية بتدمير أي زوارق إيرانية تتحرش بالسفن الأميركية.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستحاسب إيران على إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا عسكريا إلى الفضاء.

وأضاف، اليوم الأربعاء: "يجب على العالم أن يحاسب إيران على انتهاكاتها المختلفة"، مشيرا إلى أن واشنطن ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية جنودنا ودبلوماسيينا في مختلف أنحاء العالم".

وتابع وزير الخارجية الأميركية: "إطلاق إيران لصاروخ يحمل قمرا اصطناعيا عسكريا، إلى الفضاء الخارجي، يمثل خرقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسوف يتحملون مسؤولية ذلك".

تعليق بولتون

ومن جهته، علق مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون على إطلاق إيران قمرا اصطناعيا عسكريا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة دليل على أن الضغوط الأمريكية على إيران ليست كافية حتى الآن.

وكتب على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "إيران أطلقت قمرا اصطناعيا عسكريا، وهذا يؤكد أننا لا نضغط عليها بالشكل الكافي"، مضيفا: "أزمة فيروس كورونا لم تجعل سعي إيران لامتلاك صواريخ باليستية عابرة للقارات تسير بوتيرة أقل".

وتابع: "إيران تسعى لامتلاك صواريخ عابرة للقارات قادرة على حمل رؤوس نووية، حتى في ظل أزمة كورونا"، مضيفا: "مازال لا يمكننا الوثوق بهم".

نور 1

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن القمر الصناعي العسكري الإيراني "نور -1" تم إطلاقه من خلال استخدام صاروخ من طراز "قاصد" على مرحلتين واستطاع دخول المجال الفضائي والاستقرار في المدار على مسافة 425 كلم من سطح الأرض.

وبحسب الوكالة الإيرانية، فإن القمر الصناعي العسكري تم إطلاقه بإشراف قيادات من الصف الأول في الحرس الثوري الإيراني.

يذكر أن إيران عانت في الفترة الأخيرة من فشل إطلاق الأقمار الصناعية وآخرها، في أغسطس 2019، وذلك بسبب انفجار الصاروخ، في منصة الإطلاق في مركز الخميني الفضائي في شمال إيران، قبل إطلاقه.

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وعلى صلة من تطورات التوتر، طالب الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة، بسحب قواتها من غرب آسيا بعد أمر ترامب بتدمير زوارق حربية إيرانية.

تغريدات ترمب

وجاءت المطالبة عقب تغريدة للرئيس دونالد ترامب أكد فيها إصدار تعليماته للقوات البحرية الأميركية بتدمير الزوارق الحربية الإيرانية التي تتعرض للسفن الأميركية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي في تصريحات لوكالة "إيسنا" الطلابية الإيرانية، عقب تغريدة ترامب "بدلاً من التسلط والتنمر على الآخرين، يجب على الأميركيين إنقاذ قواتهم المصابة بفيروس كورونا المستجد، وإخراجهم من منطقة غرب آسيا".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة باتت أكثر تضررا من انتشار الوباء قائلا "يتعين على مسؤوليها التفكير في إنقاذ أنفسهم وحل هذه المشكلة قبل تهديد الآخرين".

وقال الرئيس الأميركي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه "أمر البحرية الأميركية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفن الولايات المتحدة في البحر".

وقالت البحرية الأميركية، يوم الأربعاء الماضي، إن سفن الحرس الثوري الإيراني البحرية (IRGC) تسببت في مضايقات للسفن البحرية الأمريكية في الخليج العربي. وأفاد بيان بأن زوارق إيرانية اقتربت لمسافة عشر ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكية أو ماليزيا أو هونغ كونغ".

طلب توضيحات

وإلى ذلك، كشفت وكالة "أسوشيتد برس" عن أن البحرية الأميركية طلبت توضيحات من وزارة الدفاع "البنتاغون" بشأن ما قاله الرئيس ترامب حو أنه أصدر أمراً بتدمير الزوارق الإيرانية التي "تضايق" السفن الأميركية في مياه الخليج.

وقالت الوكالة البنتاغون من جهته طلب توضيحات من البيت الأبيض حول تصريحات الرئيس.

وجاء أمر الرئيس ترمب، اليوم الأربعاء، بعد أسبوع من إبلاغ البحرية عن قيام مجموعة من الزوارق الإيرانية باتباع "نهج خطيرة ومضايقة" للسفن الأمريكية في الخليج.

وحسب تقرير لـ"أسوشيتد برس" لم يذكر ترامب حدثًا محددًا في تغريدته كما لم يقدم تفاصيل. ولم يعلق البيت الأبيض على الفور. وأحال الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية أسئلة حول تغريدة ترامب إلى البنتاغون، بدروه أحال البنتاغون الأسئلة إلى البيت الأبيض.