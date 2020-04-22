البنتاغون: كيم جونغ أون يملك السيطرة الكاملة على البلاد

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أعلن جنرال أميركي كبير الأربعاء أنه ليس لدى الجيش الأميركي أي مؤشر الى أن الزعيم الكوري الشمالي فقد السيطرة على جيشه، وذلك ردا على سؤال حول شائعات عن الوضع الصحي لكيم جونغ أون.

ولدى سؤاله حول تقارير عن خضوع الزعيم الكوري الشمالي لعملية جراحية ومتابعته العلاج قال نائب رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال جون هايتن "يمكنني القول إن المعلومات الاستخبارية لا تتيح تأكيد أي شيء في هذا الإطار أو نفيه".

وقال هايتن "أرى ان كيم جونغ أون لا يزال يسيطر بالكامل على القوة النووية والجيش في كوريا الشمالية".

وأضاف "ليس هناك ما يدفعني لافتراض عكس ذلك".

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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الثلاثاء أنّه لا يعرف شيئاً عن صحّة الزعيم الكوري الشمالي بعد المعلومات التي سرت حول وضعه الصحي، مشيراً إلى أنّ "أحدا لم يؤكّد صحّة" هذه التقارير وأنّه يتمنّى أن يكون بخير.

وأضاف ترامب "يمكنني فقط أن أقول الآتي: أتمنى له كلّ الخير"، مشددا على "العلاقة الجيّدة" التي تربطه بالزعيم الكوري الشمالي.

وكانت كوريا الجنوبية قلّلت الثلاثاء من شأن تقارير أفادت بأنّ كيم خضع مؤخراً لعملية جراحية وحالته الصحية خطرة.

واحتفلت كوريا الشمالية في 15 أبريل بالعيد الثامن بعد المئة لولادة جد كيم جونغ أون ومؤسس النظام الحاكم كيم إيل سونغ. وهذا التاريخ هو من أهم المحطات السياسية في كوريا الشمالية، ومع ذلك، لم يظهر كيم جونغ-أون في أيّ من الصور التي نشرها الإعلام الرسمي للاحتفالات.