في أول يوم تشغيل.. وكيل صحة سوهاج يتفقد معمل "pcr"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

تفقد الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الأربعاء، سير العمل بوحدة الـ "pcr" بمستشفى أخميم، في أول يوم تشغيل رسمي لها، وذلك للاطمئنان على توافر كافة وسائل الوقاية الشخصية ومستلزمات العمل وتوافر الأطقم الطبية والفنية المدربة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى فحص عدد من العينات القادمة من مستشفى الإحالة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الوحدة تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، دون إجازات أو عطلات.

وأوضح أن الجهاز يعتبر نقلة نوعية وإنجاز كبير لمديرية الصحة بالمحافظة، خاصة أنه يخدم كافة مواطني إقليم جنوب الصعيد.

رافق "جميعه" خلال جولته التفقدية كل من أحمد عبدالعزيز، مدير مستشفى أخميم المركزي، والدكتور فريد السيد، مدير إدارة أخميم الصحية، والدكتورة صفاء أبوالسعود، مديرة المعامل بالمستشفى، والدكتورة إسراء أحمد، مسئول الوحدة.