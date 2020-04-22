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السيطرة على حريق بورشة سمكرة سيارات في شبين القناطر

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محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق شب بورشة سمكرة سيارات، بقرية كفر طحا التابعة لمدينة شبين القناطر، دون إصابات.

تلقى اللواء أحمد العشماوي، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا بنشوب حريق بورشة سمكرة سيارات، ملك محمد عبد الحميد جاد الله"، بقرية كفر طحا.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وجرى السيطرة على الحريق الذى أسفر عن احتراق سيارة سوزوكي، وثلاث مواتير، وتولت النيابة التحقيق.

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