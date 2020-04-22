مسلمو ألمانيا يطالبون بمساعدات حكومية للمساجد في أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

طالب أيمن مازيك، رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، بمساعدات حكومية للمساجد بسبب أزمة كورونا.

وفي مقابلة مع مجلة "شبيجل"، قال مازيك إن الكثير من المساجد تقف على شفا الإفلاس لأنها تعيش من التبرعات التي يتم جمعها في صلوات الجمعة، ولن يصبح في مقدور هذه المساجد قريبا دفع إيجاراتها أوأقساط قروضها العقارية أو رواتب موظفيها.

وأضاف مازيك أن الوضع سيتفاقم بسبب القيود في شهر رمضان، مشيرًا إلى أن " من 30 إلى 60% من هذه التبرعات يتم جمعها سنويًا في فترة شهر رمضان، لكن هذه التبرعات ستغيب بالكامل تقريبًا".

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ورحب مازيك بتطبيق بعض الولايات لبرامج تتعلق بهذا الموضوع، وومن المنتظر أن تتبعها ولايات أخرى، فإذا لم يحدث ذلك، فإن هناك مساجد غير قليلة لن تكون موجودة بعد أزمة كورونا.

كانت الطوائف الدينية، أعدت خططًا تتعلق بكيفية إقامة صلوات جماعية في أزمة كورونا، لكنها قالت إن تخفيف القيود بالنسبة لدور العبادة سيتم الاتفاق عليها في نهاية أبريل الجاري، على أقرب تقدير خلال محادثات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.

وقالت شبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" في تقرير لها إن ورقة للمجلس التنسيقي للمسلمين جاء فيها أنه لا يمكن في الوقت الراهن تقدير ما إذا كانت ستكون هناك خدمات دينية بعد هذا التاريخ وبأي مقدار.

كان المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، نشر اليوم خطة للنظافة الصحية، في المعابد تتضمن إعداد قوائم للمصلين حتى يمكن تتبع سلسلة العدوى وترك مسافة تباعد اجتماعي بين كل مصل وآخر تتراوح بين متر ونصف إلى مترين.